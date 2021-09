Politique culturelle – Un jour, peut-être, le Canton financera la création locale Plus de coordination, plus d’inclusion, plus de soutiens: prié de modifier la loi sur la culture, le ministère de Thierry Apothéloz a dessiné le cadre, en attendant de trouver les moyens. Fabrice Gottraux

Image d’illustration: enregistrement audio d’«Antigone» par Benjamin Knobil au Théâtre Pitoëff en février 2021. LUCIEN FORTUNATI

Il faut imaginer un roman dont on aurait les chapitres, la pagination et même la reliure, mais rien du contenu. À l’exception du titre: «Politique culturelle cantonale: lignes directives». Pour le détail, il faudra attendre l’année prochaine, dans le meilleur des cas.

On aurait voulu que le magistrat chargé du Département de la cohésion sociale nous donne le la de la culture du futur. Thierry Apothéloz étant retenu par les discussions sur l’état des finances cantonales, sa conseillère, Karine Tissot, ainsi que la responsable du pôle culture de l’État, Cléa Redalié, ont présenté seules aux médias, jeudi 2 septembre, l’objet qui nous occupe ici.

Des ateliers avec «parole libre»

Où il est question, le terme convient, des grandes lignes de la proposition que le magistrat entend soumettre prochainement au Conseil d’État d’abord, puis, si tout va bien, au Grand Conseil début 2022. L’objectif: adapter la loi sur la culture adoptée en 2013 afin de convenir à ce que réclame l’initiative «Pour une politique culturelle cohérente à Genève», acceptée par la voie des urnes en 2019.

Pour établir son cahier des charges, l’équipe de Thierry Apothéloz a convoqué au printemps dernier, puis en juin, divers acteurs du milieu culturel, notamment les faîtières des associations professionnelles du théâtre, de la musique, du cinéma, etc. De ces ateliers, où l’on a partagé une «parole libre» dixit Karine Tissot, a émergé une longue liste d’enjeux concernant la scène locale.

Les finances, c’est le nerf de la guerre

On citera la volonté de faire de la culture dans le souci de la transition durable (et sociale). Également l’inclusion, et la parité hommes-femmes, et l’usage «en conscience» des technologies, à la formation encore. Beaucoup de vocabulaire. Mais pas d’exemple. Ni de chiffre. Ainsi, on nous dira «la nécessité d’une vision transversale» dans l’accompagnement des artistes. Et l’on applaudit de même l’intention de soutenir également «l’émergence» et «la culture alternative».

S’il est un enjeu particulièrement saisissant dans le projet présenté jeudi, il concerne l’aspect financier. La modification du cadre législatif entend mettre en route la participation pécuniaire du Canton à la création artistique. C’est actuellement le rôle de la Ville de Genève. C’était aussi celui du Canton avant le désenchevêtrement des tâches cantonales et communales entrepris en 2013. Restera, si le projet est approuvé, à trouver le budget nécessaire pour instituer, dans le cadre de l’État, un Ministère de la culture ad hoc.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.