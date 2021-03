Il a vécu un conte de fées – Un jour, Guillaume Asselin racontera ce très beau rêve à son fils Venu dépannerGe/Servette durant trois matches, le Québécois est reparti mardi avec un nouveau but et une troisième victoire, cette fois contre Ambri. Christian Maillard

Guillaume Asselin a une fois encore brillé sur la glace des Vernets. ERIC LAFARGUE

Un jour, il racontera cette belle histoire à son petit William, né il y a un mois déjà à Sion. Il lui dira, à son petit prince, que c’est aussi un peu grâce à lui qu’il a pu vivre ce véritable conte de fées. Qu’il aurait dû venir au monde un peu plus tôt, mais que sa maman avait accepté qu’on repousse, dans un premier temps, son accouchement pour que le papa puisse réaliser un rêve avec Ge/Servette, Souvenez-vous, c’était le vendredi 13 février, lorsqu’il avait inscrit le but décisif en prolongation contre Zurich dans une équipe et une Ligue qu’il découvrait.