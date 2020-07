Football – Un joueur positif au coronavirus à Xamax Une deuxième série de test réalisée à Neuchâtel a révélé un cas dans le contingent de Stéphane Henchoz. Yv. D.

On ne sait pas qui est touché dans l’équipe de Stéphane Henchoz. Keystone

Neuchâtel Xamax a annoncé mardi que la deuxième série de tests que le club a fait subir à ses joueurs a révélé un cas positif au coronavirus. Après avoir joué, le 7 juillet, contre Zurich, qui a annoncé depuis neuf cas positifs dans son équipe et son staff plus son président Ancillo Canepa, Xamax avait décidé de faire tester ses joueurs une première fois, vendredi dernier. Le résultat était négatif, mais une deuxième série de tests était prévue mardi matin et les nouvelles ont été moins heureuses.

Que dira le médecin cantonal?

Le club ne veut pas révéler le nom du joueur touché pour préserver sa vie privée, mais il indique dans un communiqué qu’il n’a pas joué les deux derniers matches de championnat contre Thoune et Zurich. En attendant des instructions du médecin cantonal, le club neuchâtelois a décidé de ne plus communiquer.

L’équipe doit affronter Sion, à la Maladière, mercredi à 18 h 15, dans un match à ne pas perdre.