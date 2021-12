Loterie – Un joueur décroche le jackpot de l’EuroMillions C’est un cadeau de Noël à 82,64 millions de francs qu’a remporté un joueur mardi soir. Le prochain tirage mettra en jeu 18 millions de francs vendredi. Yona Helaoua

Un joueur reçoit un beau cadeau de Noël en décrochant le jackpot de l’EuroMillions. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Un joueur a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’EuroMillions de mardi et a empoché 82,64 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 4, 6, 15, 17 et 29, ainsi que les étoiles 9 et 12.

Lors du prochain tirage, vendredi, 18 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

