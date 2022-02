Loterie – Un joueur décroche le jackpot de l’Euro Millions Il fallait cocher les numéros 3, 25, 38, 43 et 49, ainsi que les étoiles 3 et 7 pour remporter 138,1 millions de francs vendredi.

Le jackpot, à plus de 138 millions de francs, a été gagné par un seul joueur. KEYSTONE/MONIKA FLUECKIGER

Un joueur a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi et a empoché 138,1 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 3, 25, 38, 43 et 49, ainsi que les étoiles 3 et 7.

Lors du prochain tirage mardi, 18 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

ATS

