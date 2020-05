Agression sexuelle – Un joueur de NFL attaque United Airlines Le sportif reproche à l’équipage de la compagnie de n’être pas intervenu suite aux gestes déplacés d’une passagère à son encontre.

Selon la plainte, le joueur et un autre homme se sont plusieurs fois plaints des «avances sexuelles non désirées» faites par une femme.

Un joueur anonyme de la NFL a lancé une procédure civile contre United Airlines, reprochant aux membres de son équipage de ne pas être intervenu bien que s’étant plaint d’avoir été harcelé et agressé sexuellement par une passagère lors d’un vol en février.

La plainte, déposée lundi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, réclame des dommages et intérêts non précisés, de la part de la compagnie aérienne.

Selon la plainte, le joueur évoluant en Ligue professionnelle de football américaine et un autre homme assis dans la même rangée se sont plusieurs fois plaints auprès des membres de l’équipage des «avances sexuelles non désirées» faites par une femme, également assise dans la même rangée.

Les deux hommes poursuivent United Airlines parce que la compagnie aérienne a refusé de leur donner le nom de la femme incriminée, du personnel navigant et des témoins potentiels. Ils lui reprochent également de ne pas avoir respecté le protocole prévu en cas de harcèlement et d’agression sexuels, lors du vol de nuit du 10 février de Los Angeles à Newark, New Jersey.

La femme a enlevé le masque du joueur

La femme a d’abord harcelé le joueur, car celui-ci portait un masque contre le Covid-19. Après une première plainte sans suite, elle a ensuite «agrippé et tripoté ses cuisses puis lui a caressé de sa main ses genoux puis l’intérieur de sa jambe près de ses parties génitales», toujours selon le dossier.

Une personne a été témoin d’une partie de l’inconduite de la femme et lui a demandé s’arrêter en vain. La femme a ensuite enlevé le masque facial porté par le joueur et a attrapé ses parties génitales, avant qu’il ne quitte son siège pour se plaindre au vu d’autres passagers de l’agression dont il était victime.

La femme s’est alors déplacée sur un siège en attrapant une jambe et l’aine de l’autre homme, selon des témoins. Après quoi, les membres de l’équipage l’ont enfin placée dans une autre rangée.

La plainte argue toutefois que le manque de prestance de la compagnie d’intervenir constituait une violation de son obligation de protéger et de prendre soin de ses passagers.

