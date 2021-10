Crise sanitaire – Un joint, un fusil ou une vache comme incitation à la vaccination Pas adéquate, l’idée de donner 50 francs à toute personne ayant convaincu une autre de se faire piquer? Ailleurs, on a fait pire. Ou mieux, c’est selon. Cathy Macherel

Alain Berset: son bon à 50 francs ne convainc pas. Comparativement à ce qui s’est fait ailleurs, l’idée n’est pourtant pas la plus extravagante. KEYSTONE

À moins d’un sursaut d’orgueil, Alain Berset devrait bien être contraint de mettre au rebut son idée d’offrir 50 francs, sous la forme d’un bon d’achat, à toute personne qui aura incité un tiers à passer par la piqûre anti-Covid. Concept «pas adapté à notre culture», «système injuste», «mastodonte administratif», les cantons, dans leur quasi-totalité, ont dit tout le bien qu’ils pensaient de cette proposition. Pas adaptées, les 50 balles? Notre ministre de la Santé aurait pourtant pu proposer pire, ou mieux, c’est selon, pour inciter jeunes et moins jeunes à se faire vacciner. Voyons un peu.

Aux États-Unis, le New Jersey offrait ce printemps des bières à toute personne de plus de 21 ans se faisant vacciner, avec un programme intitulé «Shot and a beer»; idem à Washington DC, qui a même fait plus fort cet été, en autorisant un organisme de promotion de la marijuana à proposer «un joint contre une piqûre». Les initiatives privées ont rivalisé d’idées de récompenses au pays de l’Oncle Sam: des donuts gratuits jusqu’à la fin de l’année, des entrées pour des matches de baseball, et même des billets d’avion offerts par un centre hospitalier. Mais les initiatives les plus farfelues peuvent aussi être l’apanage de l’État. En Virginie-Occidentale, le gouverneur a organisé une loterie pour attirer de nouveaux vaccinés avec des lots aussi divers que des permis de pêche, des fusils de chasse, des pick-up ou encore des bourses universitaires d’une durée de quatre ans.

Abo Étude sur le Covid en Suède «Payer les gens pour qu’ils se vaccinent, ça marche» À chaque région du monde ses incitations. Un district du nord de la Thaïlande a eu l’idée d’organiser chaque semaine une tombola à laquelle les nouveaux vaccinés peuvent participer, avec l’espoir de gagner une vache. En Inde, «The Hindustan Times» rapportait ce printemps que les orfèvres d’une ville de l’État du Gujarat offraient un piercing en or aux femmes ayant passé par l’injection. En Chine, les récompenses sont bien souvent alimentaires, comme des boîtes d’œufs. Moquerie injuste? En Europe, le gouvernement suisse n’a pas été le premier à imaginer un chèque pour inciter les jeunes, avant tout, à se vacciner. La Serbie a introduit en mai une récompense à hauteur de 3000 dinars, soit environ 30 francs. Une image d’Alain Berset figurant, seringue à la main, sur un billet de 50 francs a beaucoup circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux, comme pour se moquer de cette idée jugée saugrenue. Mais l’est-elle vraiment? Une étude menée en Suède par des chercheurs suisses a montré que même une faible incitation financière peut faire grimper le taux de vaccination. Alors qu’il est déjà haut en Suède, il suffit d’un cadeau à hauteur d’un chèque d’environ 20 francs pour faire grimper ce taux de 4 points, selon cette étude menée entre mai et juillet 2021 sur un échantillon de plus de 8000 personnes.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.