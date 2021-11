Santé mentale – Un jeune sur onze aurait déjà tenté de se suicider Une étude de l’Unicef Suisse met en lumière la situation de détresse des 14-19 ans. Interview de sa directrice, Bettina Junker. Julien Wicky

Selon l’étude, près d’un jeune suisse sur deux a déjà songé à s’ôter la vie, et une proportion inquiétante a même tenté de passer à l’acte. Getty Images/iStockphoto

La santé des jeunes suisses est préoccupante et la pandémie n’a rien arrangé. Dans «Le Matin Dimanche», on apprend que les consultations et appels au sujet du suicide ont explosé.

Ce lundi, l’Unicef Suisse confirme cette inquiétante tendance dans un rapport qu’elle a commandé au Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté, et dont nous avons la primeur. Sa directrice, Bettina Junker, appelle à agir vite.