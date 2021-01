Un prévenu sera jugé l’an prochain – Un jeune homme suspecté de tentative de meurtre à la Jonction Selon l’acte d’accusation, l’homme aurait tenté de tuer et de violer une jeune femme qui rentrait d’une soirée arrosée. Fedele Mendicino

Après avoir passé une soirée arrosée, la plaignante est rentrée à pied chez elle dans le quartier en passant par le boulevard Saint-Georges vers 6 h du matin. Enrico Gastaldello

Le Parquet a bouclé une enquête pour tentative de viol et de meurtre. Ce mois, l’acte d’accusation, que nous avons consulté, révèle sa version des faits du 16 mars 2019.

La plaignante, défendue par Me Robert Assaël, passe une soirée à l’Usine. Au petit matin, elle rentre chez elle dans le quartier. Elle a bu beaucoup d’alcool, fumé des joints et pris de la cocaïne. Selon le Parquet, un homme alcoolisé et qui a consommé des ecstasys la suit sur le trottoir d’en face. Au boulevard Saint-Georges, il l’aurait rattrapée. «Il lui a faussement fait croire qu’il résidait dans le même foyer qu’elle et qu’il avait perdu ses clés afin de pénétrer dans le bâtiment», écrit le Ministère public.