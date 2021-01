Drame en montagne – Un jeune de 19 ans est mort aux Rochers-de-Naye Quatre jeunes de 19 à 21 ans ont été pris dans une avalanche dimanche. L’un n’a pas survécu, tandis qu’un deuxième a été blessé et que les deux derniers s’en sont sortis indemnes. Stéphanie Arboit DÉVELOPPEMENT SUIT

Partie des «Devants de Naye», une coulée de neige a ôté la vie à une personne dimanche. Wikimedia

Un jeune homme de 19 ans, qui avait fréquenté les écoles de Montreux, est décédé ce dimanche, après avoir été pris dans une avalanche aux Rochers-de-Naye dans l’après-midi. Retrouvé en soirée, il a été héliporté par la Rega au CHUV, où il a succombé peu après.

Le jeune homme faisait partie d’un groupe de quatre skieurs partis faire du hors-piste, âgés de 19 à 21 ans et domiciliés sur la Riviera. Le groupe a emprunté une trajectoire qu’il avait déjà pris le matin, sous les barres rocheuses des Rochers-de-Naye, les «Devants de Naye», en direction du lieu-dit Pra Forney. Il s’agit de la façade quasi verticale où est niché le restaurant Plein Roc. Les skieurs ont alors déclenché une avalanche qui les a emportés. Deux d’entre eux ont pu se dégager et ont pu porter secours à l’un de leurs camarades âgé de 20 ans, partiellement enseveli et légèrement blessé, indique la police cantonale dans un communiqué. Le quatrième skieur n’a malheureusement pas pu être localisé immédiatement. Il a été retrouvé avec l’aide d’un chien de recherches aux alentours de 19h. Il était enseveli sous plusieurs mètres de neige et était grièvement blessé.

«C’est une chance qu’il n’y ait pas eu plus de monde pris dans cette avalanche, car il peut y avoir beaucoup de monde sur cette partie de hors-piste.» Un connaisseur du domaine

Le jeune homme légèrement blessé a quant à lui été pris en charge par la colonne de secours puis héliporté à l’Hôpital Riviera Chablais. Les deux autres skieurs, choqués, n’ont pas été blessés.

«En dessous de la façade, cela forme un immense entonnoir qui ne laisse aucune chance de s’en sortir à quiconque se trouverait là. C’est une chance qu’il n’y ait pas eu plus de monde pris dans cette avalanche, car il peut y avoir beaucoup de monde sur cette partie de hors-piste», commente un fin connaisseur du domaine. Une première coulée, de peu d’importance, s’était répandue aux alentours de 15 h sur la ligne du train, qui avait pu être enlevée à coups de pelle. La station avait ensuite été fermée au public.

Premiers secours

La police cantonale précise que les quatre skieurs n’étaient pas équipés de matériel de sécurité (pelle, sonde DVA ou sac airbag) et qu’ils ont donné l’alerte après avoir eu un contact avec d’autres skieurs présents à proximité. La REGA a transporté une première équipe de la colonne de secours de Montreux peu après l’accident. De nombreux civils ont également participé aux premières recherches.

L’avalanche a mobilisé 30 sauveteurs de la colonne de secours de Montreux, dont 2 conducteurs de chien et 3 guides de montagne, 3 gendarmes du Peloton montagne de la gendarmerie, et deux patrouilles de police de l’Association sécurité Riviera ainsi que deux hélicoptères de la REGA. Le degré d’avalanche avait été annoncé comme marqué (niveau 3) ce week-end.