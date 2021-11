Scandale au bord du Léman – Un jeune basketteur bloqué par un président sans scrupule International suisse U18, Axel Maboso se retrouve au centre d’une guerre entre deux clubs voisins qui se détestent. Une situation que Swiss Basket déplore. André Boschetti

Axel Maboso et son père, Emmanuel, regrettent amèrement d’avoir fait confiance à Oliver Ghorayeb, président d’Union Riviera Basket PATRICK MARTIN

Un soir de novembre comme tant d’autres. Aux Galeries du Rivage, les joueurs de Vevey Riviera Basketball se préparent, avec le sourire, pour leur entraînement quotidien. Sous le regard à la fois triste et envieux de leur coéquipier, Axel Maboso. International suisse U18, ce Congolais d’origine, qui compte parmi les tout meilleurs espoirs de sa génération, vit un véritable cauchemar.

Bien qu’il ait rejoint VR depuis six mois, il n’a pas encore pu disputer le moindre match officiel.

«Mon club précédent, Union Lavaux Riviera, explique l’étudiant de dernière année à l’École de commerce de tout juste 18 ans, refuse de me libérer pour que je puisse jouer avec VRB. Depuis ce printemps, je ne peux que m’entraîner ici mais sans avoir le droit de jouer. Dès le mois d’avril, j’ai pourtant envoyé un message au président d’ULR, M. Ghorayeb, pour qu’il me libère. Puis un mail quelques semaines après, mais je n’ai pas reçu la moindre réponse de sa part. Plus tard seulement, il m’a fait savoir que j’avais un contrat valable avec son club jusqu’à la fin de la saison 2022-2023 et que, pour cette raison, il refusait de me laisser partir.»