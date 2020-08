Activité d’été – Un jeu de piste à travers Yverdon La Bibliothèque publique et scolaire et le Musée d’Yverdon et région proposent aux curieux de partir à la découverte du centre historique. Antoine Hürlimann

Le livret qui guidera les participants peut notamment être retiré au Musée d’Yverdon et région, situé dans le château de la ville. Keystone

(Re)découvrir le cœur de la cité thermale durant l’été. C’est la promesse de la Bibliothèque publique et scolaire d’Yverdon-les-Bains ainsi que du Musée d’Yverdon et région qui s’associent autour d’un jeu de piste à la fois ludique et instructif. «L’idée était d’associer histoires et éclairages historiques, se réjouit Corinne Sandoz, directrice ad interim du Musée d’Yverdon et région. C’est une initiative de la bibliothèque que nous avons ensuite pu concrétiser ensemble.»

Concrètement, cette invitation à se promener en ville baptisée «Au fil d’histoires» est composée de sept postes. Elle est conçue pour être réalisée au gré des envies, seule, en famille ou entre amis. Elle permettra d’en savoir plus sur la riche histoire de la ville et de découvrir des livres jeunesse, de résoudre des énigmes, dessiner, discuter, repérer de petites ruelles ainsi que des parcs centenaires ou récemment aménagés.

Pour participer à cette activité gratuite soutenue par les autorités, il suffit de retirer un livret à la bibliothèque, au musée qui est situé dans le château, à l’Office du tourisme ou de le télécharger en ligne sur le site de la bibliothèque. «Le jeu de piste sera bientôt disponible en allemand», précise Corinne Sandoz. Par ailleurs, jusqu’au 10 octobre, un concours permettant de gagner plusieurs prix est proposé au moyen d’un coupon glissé dans le livret qui conduira les curieux d’étape en étape. Le tirage au sort aura lieu dans la foulée.