Querelle de voisinage en campagne genevoise – Un jardin sème la discorde à Vernier Les locataires d’une maison se plaignent de visites impromptues dans leur jardin, dédié à la biodiversité. La propriétaire, une députée du Centre, s’en défend. Judith Monfrini

Le jardin didactique du Centre SOS Hérissons, à Vernier. CHRISTINA MEISSNER

C’est la parole de l’un contre l’autre. Les locataires d’une maison avec jardin à Vernier sont très fâchés. Ils estiment avoir été trompés par la propriétaire et voisine, la députée genevoise du Centre Christina Meissner, directrice de SOS Hérissons. En 2020, ils ont loué cette villa de quatre pièces. Un bail sans limite de jouissance. Mais, depuis avril 2022, des visites publiques dans leur jardin empiètent sur leur intimité.

«Nous en avions parlé avec la propriétaire, elle souhaitait réaliser un jardin didactique sur une partie du terrain et nous avions convenu d’une journée de visites par an, ainsi que d’un long week-end sur trois jours, explique le locataire. Or nous nous sommes retrouvés avec du public n’importe quand, même les dimanches.» Excédés, ils ont résilié leur bail fin juillet, après deux ans et demi, alors qu’il avait été signé pour cinq ans.

Subvention de 15’000 francs

En avril 2022, la propriétaire, Christina Meissner, a en effet inauguré un jardin didactique dont le but est d’expliquer au public quels sont les plantations et les aménagements qui favorisent la biodiversité. Pour le réaliser, l’élue a reçu une subvention de 15’000 francs du Canton dans le cadre du programme Nature en ville, sur les 60000 francs de travaux au total.

Problème: le jardin se trouve sur la moitié de la parcelle louée, qui voit régulièrement affluer des visiteurs. «Les locataires savaient pertinemment que je souhaitais réaliser ce jardin didactique à côté de mon centre de soins pour hérissons. Je m’occupais de son entretien, eux prenaient en charge le potager et en bénéficiaient, comme ils l’avaient souhaité», réagit Christina Meissner. Et d’ajouter: «Les visites n’ont pas lieu à n’importe quelle heure mais entre 13 et 17 heures, de mai à octobre. Les inscriptions se font en ligne sur mon site internet quinze jours à l’avance.»

Nous devions réserver trois semaines à l’avance pour avoir accès au jardin de manière privative. Le locataire

Une version que conteste le locataire. «Si nous voulions, ma femme et moi, avoir accès de manière privative au jardin, sans aucune visite didactique, nous devions nous inscrire sur le site et bloquer les dates trois semaines à l’avance.» Las, ils ont fini par placer des rideaux aux fenêtres pour conserver leur intimité. À Pâques, les visiteurs auraient défilé, selon les locataires, durant trois jours.

La coupe a fini par déborder lorsque la députée du Centre s’est exprimée en mai, face caméra au «19 h 30» de la RTS, dans le jardin. Son voisin regrette qu’aucun terrain d’entente n’ait pu être trouvé: «Il n’y avait plus de respect mutuel, nous ne pouvions même plus laisser nos petits chiens courir dans l’espace.»

Soin aux hérissons

Christina Meissner, quant à elle, précise que 26 visites du jardin ont eu lieu entre mai et octobre 2022. Elles sont gratuites. «Je ne gagne pas un sou avec le centre de soin pour hérissons, je suis entièrement bénévole, la femme du locataire l’était aussi et elle était d’accord depuis le début avec le jardin didactique. Avec l’attitude de personnes pareilles, tu arrêtes de te donner de la peine pour la nature et la biodiversité.»

Les deux parties sont convoquées le 15 septembre pour une conciliation. Espérons que les anciens amis trouveront un terrain sans discorde.

