Permaculture au cœur de Genève – Un jardin extraordinaire s’épanouit au pied d’une école Lancé il y a trois ans par des enseignants et conseillers de l’École de commerce Nicolas-Bouvier, le projet BouvierNature prend aujourd’hui toute sa dimension. Visite. Xavier Lafargue

Vue du foisonnant jardin en permaculture BouvierNature, qui a vu le jour depuis le printemps 2019 au cœur de l’École de commerce Nicolas-Bouvier, à Saint-Jean. Au fond, les immeubles du Seujet. ENRICO GASTALDELLO

L’École de commerce Nicolas-Bouvier est un lieu de culture. Quoi de plus normal. Sauf qu’ici, dans le bas du quartier de Saint-Jean, entre routes, grands immeubles et voies de chemin de fer, c’est aussi le sol que l’on cultive. Au pied même des bâtiments scolaires poussent en effet d’innombrables variétés de fruits et légumes, de fleurs et de plantes diverses, à l’air libre ou sous serres.