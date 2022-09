Projet artistique et immobilier – Un jardin de sculptures a fleuri au plateau de Frontenex Des œuvres de Barthélémy Toguo, Pablo Reinoso et Pol Quadens ont poussé autour des immeubles d’un ensemble locatif réalisé par la Société Privée de Gérance. Irène Languin

«Sur le chemin de l’espoir», de Barthélémy Toguo, compte une vingtaine de pièces en bronze. ANOUK SCHNEIDER AGABEKOV

Le sous-bois, le long du sentier de graviers, est devenu pareil à une mer de l’exil. Sur ses flots de mousse et de brindilles vogue une barque, affleurent des mains tendues vers le ciel, flottent des visages aux bouches ouvertes d’où surgissent tiges et feuilles. Intitulé «Sur le chemin de l’espoir», cet ensemble d’une vingtaine de pièces en bronze sur le thème de la migration est l’œuvre de Barthélémy Toguo. Comme celles de Pablo Reinoso et de Pol Quadens, les sculptures de l’artiste camerounais font partie d’un projet artistique pensé pour valoriser l’ensemble locatif du 7, plateau de Frontenex, sis en zone de développement.