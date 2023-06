Abo Nature à Champex-Lac – Un jardin alpin né du coup de cœur d’un Vaudois Plus de 4000 espèces sont cultivées sur les flancs du lac turquoise de la station valaisanne. Dont 1500 indigènes. Visite guidée.

Le jardin alpin créé par l’industriel vaudois Jean-Marcel Aubert s’épanouit sur une parcelle de 500m2 surplombant le lac de Champex. CHRISTINE ZURBRIGGEN

Partout du jaune, du mauve, du violet, du rouge ou du blanc. Ici, des joubarbes aux faux airs de cactus, là des silènes formant des coussins végétaux accrochés à la roche et par ici des pavots géants. Au jardin Flore-Alpe de Champex-Lac, le regard ne sait plus où se poser. «L’émerveillement qu’il suscite est la première raison d’être de ce jardin. Et il est effectivement particulièrement spectaculaire en ce début d’été.» Directeur de la Fondation Jean-Marcel Aubert, du nom du fondateur des lieux, Christophe Randin sourit, toujours ravi de l’effet du jardin sur les visiteurs qui le découvrent.