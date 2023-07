Football – Un Japonais au Servette FC? Keigo Tsunemoto serait dans le viseur de René Weiler, pour le poste de latéral droit. Daniel Visentini

Keigo Tsunemoto quittera-t-il le Japon pour venir à Servette?

Au Japon, on évoque l’idée d’un probable transfert. Keigo Tsumemoto, latéral droit, devrait quitter les Kashima Antlers pour rejoindre le Servette FC. Kashima Antlers, c’est justement le dernier club entraîné par René Weiler, le nouvel entraîneur des Grenat. Histoire classée?

Le fait est que les Servettiens se cherchent activement un latéral droit et que Weiler connaît Tsunemoto. Il a plus de 70 matches de première division japonaise à son actif. Il a 24 ans et il s’inscrit dans le profil que Servette recherche sur le flanc droit défensif. Accord définitif bientôt?

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

