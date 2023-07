Santé à Genève – Un Ironman pour sensibiliser au cancer des testicules Yann Stückelberger, médecin interne aux HUG, s’est lancé ce défi après qu’un de ses collègues en est décédé en 2021. Interview. Henri Neerman

S’il avait initialement pour seul objectif de finir la course, Yann espère désormais achever son Ironman en moins de douze heures. LAURENT GUIRAUD

Ce dimanche, à Francfort, Yann Stückelberger, médecin interne au Service de cardiologie des HUG, tentera pour la première fois de sa vie de devenir un «Ironman». Pour ce faire, il devra venir à bout des 3,8 km de nage, 182 km de vélo et 42,2 km de course à pied que comporte cette épreuve sportive, considérée comme l’une des plus difficiles au monde.