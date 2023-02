Football – Un international tchèque fait son «coming out» Sélectionné à 45 reprises avec son équipe nationale, le milieu de terrain Jakub Jankto a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux qu’il était homosexuel. Un acte courageux. Chris Geiger

Jakub Jankto, 45 sélections au compteur, a notamment participé au dernier Euro avec la République tchèque. AFP

Plusieurs mois après le footballeur australien et pionnier Joshua Cavallo (Adelaïde United), Jakub Jankto a annoncé à son tour son homosexualité lundi sur les réseaux sociaux. L’international tchèque, 45 sélections et 4 buts à son compteur, a expliqué dans une vidéo sa décision courageuse de dévoiler son orientation sexuelle.

«Salut, je suis Jakub Jankto. Comme tout le monde, j’ai mes points forts. J’ai mes faiblesses. J’ai ma famille. J’ai mes amis. J’ai un travail que je fais du mieux que je peux depuis des années avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde, je veux vivre ma vie en toute liberté. Sans crainte. Sans préjudice. Sans violence. Mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher.»

Le milieu de terrain de 27 ans évolue actuellement au Sparta Prague, sous la forme d’un prêt de Getafe. Durant sa carrière, il a notamment connu la Serie A sous les couleurs de la Sampdoria et de l’Udinese. Le natif de Prague, qui a disputé l’Euro 2020 avec la Narodni tym, est le troisième footballeur en activité à avoir fait son «coming out» après l’Anglais Jake Daniels (Blackpool).

Messages de soutien Afficher plus Le Sparta Prague, club actuel de Jakub Jankto, a indiqué qu’il avait informé les dirigeants et ses coéquipiers «il y a quelques temps». «Nous t’apportons notre soutien. Vis ta vie, Jakub. Rien d’autre n’a d’importance», a écrit le Sparta Prague sur Twitter. «Notre plus grand respect et notre soutien sans faille pour notre footballeur Jakub Jankto», a de son côté réagi Getafe. «Fiers de toi, Jakub!», a de son côté tweeté le FC Barcelone, le leader de la Liga. Les messages de soutien sont également venus des plus hautes sphères du football mondial. «Nous sommes tous avec toi, Jakub. Le football est pour tous», a tweeté la Fédération internationale (FIFA). «Bien joué, Jakub. Tu as eu une vraie inspiration, et le football européen est avec toi!», a également réagi dans un tweet l’UEFA. – AFP

