Basketball – Un intérieur croate aux Lions de Genève Les Lions de Genève se sont assurés les services d’Ive Ivanov, un intérieur croate de 34 ans.

Ive Ivanov (à dr.) a joué presque toute sa carrière en Croatie. Facebook: Lions de Genève

Ex-coach adjoint de FR Olympic et nouvel entraîneur des Lions de Genève, Andrej Stimac est en train d'apposer sa patte sur son contingent. Après avoir fait venir, avec l'aide de son président Imad Fattal, plusieurs ex-partenaires de Fribourg (Jaunin, Jurkovitz, Derksen), le technicien croate a jeté son dévolu sur un compatriote, en la personne d'Ive Ivanov, pour le poste d'ailier fort.

Ce joueur intérieur robuste de 34 ans (2 m), très expérimenté et complet, était le capitaine du KK Zadar, club avec lequel il a participé à la relevée Ligue Adriatique. Il affichait la saison passée des moyennes de 12 points, 5 rebonds et 2 passes décisives par match et a disputé toute sa carrière en Croatie, hormis une parenthèse à Novo Mesto (Slovénie) lors de l'exercice 2015-2016.

Cette signature à Genève sonne donc comme un sacré défi. «Ive était l'une de mes priorités lors du recrutement estival. C'est un joueur que je connais depuis de nombreuses années et dont j'apprécie tant les qualités de joueur que les qualités humaines Je me réjouis de savoir que je pourrai compter sur lui sur le terrain et dans le vestiaire», explique Andrej Stimac sur le site du club

( Sport-Center )