Vésenaz, 8 avril

Ce serait une erreur de minimiser l’incident diplomatique qui a eu lieu entre l’Europe et la Turquie.

Le fait qu’aucun siège digne du rang de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ne soit disponible, ce qui est la forme la plus simple de l’hospitalité, sans même avoir besoin d’un protocole légitimement rigide, est une insulte caractérisée, et de plus volontaire, envers l’Europe et collatéralement envers toutes les femmes qui doivent se résigner à poser leur séant à une place désignée comme un sofa, aussi rembourré soit-il !

Cet événement en rappelle un autre qui s’est passé au XVIIIe siècle en Algérie avec Abd el-Kader, qui réclamait depuis longtemps le paiement des vielles dettes que Napoléon avait contractées.

Cette affaire dite du «soufflet», qui en fait n’était que trois légers coups d’éventail donnés par le dey sur la personne du consul de France en 1827, est devenue un «bon» prétexte pour débuter la colonisation de l’Algérie.

Ne cherchons pas à faire un parallèle avec le différend d’aujourd’hui, mais retenons qu’en diplomatie les coups tordus restent de mise et que les conséquences peuvent être plus sérieuses qu’on ne le pense. Quoi qu’il en dise, le président Recep Tayyip Erdogan a fait coup double, il a humilié toutes les femmes, qu’elles soient mécréantes ou musulmanes, puisqu’en plus il vient de sortir la Turquie de la convention destinée à lutter contre les violences faites aux femmes, et il a aussi su habilement créer la bisbille dans le camp européen.

On aurait pu attendre du président du Conseil européen, Charles Michel, une attitude plus respectueuse envers sa collègue. Passons.

J’espère simplement que les mouvements féministes vont mettre dans leur collimateur ce soupirant sultan. Un combat à ajouter à l’agenda de leur feuille de route, dont l’urgence est aussi importante que celle d’une langue plus épicène et de celle de rebaptiser le nom des rues.

Au moment où l’UE, peu rancunière, s’apprête à porter secours à une économie turque aux abois, il est vraiment incongru que ce soit Erdogan qui tire les marrons du feu et que les Européens paient les pots cassés.

N’y a-t-il pas d’autres routes qui mènent à Canossa sans avoir à verser des milliards d’euros dont les réfugiés n’ont même pas vu la couleur, eux qui sont envoyés «se faire voir chez les Grecs?»

Gad Borel

