Fait divers – Un incendie violent détruit la totalité d’un appartement à Vernier Il n’y a heureusement aucun blessé. Deux enfants ont été contrôlés aux urgences psychiatriques des HUG. Une famille entière a perdu son logement. Thierry Mertenat

Genève, le 1 er janvier 2023. L’appartement sinistré a dû être vidé. Il est inhabitable. © Magali Girardin Magali Girardin

Un tas informe au pied de l’immeuble, côté cour. Des meubles carbonisés, de la literie, des vêtements et des cahiers d’écolier jetés en vrac sur ce monticule brassé par le vent du matin. C’est tout ce qu’il reste d’un appartement traversant du complexe du Bouchet regardant le carrefour du même nom.

Mais les habitants ont sauvé le plus cher, avant de fuir de leur appartement en feu: deux enfants, âgés de 4 et 6 ans, «acheminés en ambulance aux urgences psychiatriques», selon les informations fournies par le porte-parole de la police genevoise, Silvain Guillaume-Gentil.

Cette même police, en patrouille dans le secteur, est la première sur place, une poignée de secondes après minuit, durant la nuit du réveillon. Les agents tentent de pénétrer dans l’allée, ils doivent battre en retraite. La fumée a déjà pris possession de cet immeuble de sept étages.

Appels au 118

Elle a envahi les espaces communs, elle pulse vers l’extérieur, en passant par les vitres qui ont volé en éclats au contact de la chaleur. Une dizaine d’appels au 118 indiquent la même adresse, le 3, carrefour du Bouchet, et le même étage, au 2e. Cela va aider les pompiers, ils savent où aller, car, à leur arrivée, le proche périmètre est lui aussi obscurci par le développement rapide du sinistre.

«Il y avait énormément de fumée, confirme le commandant du SIS, Nicolas Schumacher. Nous avons aussitôt établi une lance et procédé aux reconnaissances dans le logement, à la recherche des éventuelles victimes.» Pour lui et ses hommes, le premier feu de l’année. Grande alarme renforcée. Six véhicules, une vingtaine de sapeurs et, déjà, l’autoéchelle qui se positionne contre la façade, avant de procéder à deux sauvetages de locataires situés au dernier étage.

Dans le noir complet

Mais la bagarre est à l’intérieur. Quatre pompiers avancent dans le noir, fouillent une à une les cinq pièces de l’appartement pour s’assurer que personne n’est resté prisonnier, dans un lit, au pied d’une porte ou derrière une armoire. Les murs, recouverts de suie, gardent à mi-hauteur la trace de leurs mains acharnées, appuyées contre les cloisons pour ne pas se perdre, leur ligne de vie à eux pour avancer méthodiquement dans le travail de sauvetage.

Il n’y avait plus personne, pas non plus d’animaux de compagnie à extraire de la fournaise. Mais le nid de blessés se remplit. Une dizaine d’impliqués directs, traités sur place par l’équipe sanitaire, à l’effectif également étoffé.

Les vitres ont volé en éclats côté cour. © Magali Girardin Magali Girardin

Les flammes, mais surtout les fumées, ont détruit la totalité du logement. Une famille à reloger ailleurs, au retour de l’hôpital où les enfants ont été contrôlés. Cause du sinistre? Sans doute accidentelle. La police technique et scientifique s’est rendue à l’adresse à la lumière du jour.

Cette intervention est, pour l’ensemble des secouristes engagés, la plus importante de la nuit. Mais il y en a eu quantité d’autres. En une heure, au passage de la nouvelle année, une vingtaine de sorties pour le SIS.

Il a fallu réalarmer, faire revenir en caserne du monde en prévision d’un nouveau départ grande alarme. Les pompiers volontaires d’une demi-douzaine de communes genevoises (Versoix, Meyrin, Lancy, Chêne-Bourg et Thônex notamment) étaient à leur tour sur le pont.

Bilan policier

La centrale 117 n’a pas chômé non plus. Elle comptabilise «626 appels pour 189 réquisitions assurées grâce à une excellente coordination et coopération entre les différents services, résume l’officier de presse. Ainsi, douze interventions en appui du SIS pour des départs de feu ici et là. Six interventions pour des tirs d’engins pyrotechniques, trois d’entre elles se soldant par des interpellations.»

