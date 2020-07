Iran – Un incendie touche plusieurs camions de carburant Une épaisse fumée noire était visible dans le ciel de la ville de Kermanshah, dans l'ouest du pays, en raison de plusieurs camions en flammes. Les habitants ont été pris de panique.

L’incendie se serait produit lors de la réparation du moteur de l’un des véhicules dans le parking, se propageant ensuite à sept autres camions, selon les autorités. Twitter

Des camions-citernes ont pris feu mardi dans un garage près de la ville de Kermanshah, dans l’ouest de l’Iran, dégageant une épaisse fumée noire et provoquant la panique parmi les habitants, ont rapporté les médias officiels.

«L’incendie s’est produit lors de la réparation du moteur de l’un des véhicules lourds dans le parking, se propageant ensuite à sept autres camions», a déclaré Fazlollah Randjbar, le gouverneur du comté de Kermanshah, à l’agence officielle Irna. Cinq personnes, dont quatre pompiers, ont été blessées, a indiqué un porte-parole des services de secours du pays.

Des images amateurs diffusées sur le site de la télévision d’Etat montrent une épaisse fumée noire et des habitants en panique. Le gouverneur a toutefois démenti qu’il y ait eu une explosion. «Nous n’avons eu aucune explosion dans la ville aujourd’hui et la fumée noire (…) dans le ciel de la métropole de Kermanshah était liée à cet incident», a assuré Fazlollah Randjbar.

Plusieurs incendies et explosions ont été rapportés depuis fin juin en Iran. Au moins deux explosions ont eu lieu à Téhéran: l’une à proximité d’un important site militaire le 25 juin et l’autre dans une clinique le 30 juin faisant 19 morts. Une troisième explosion a eu lieu dans une usine au sud de la ville début juillet et a fait deux morts.

Une autre explosion a eu lieu le 2 juillet au sein du complexe nucléaire de Natanz, situé à environ 250 kilomètres au sud de la capitale. Pour des «raisons de sécurité», les autorités ont affirmé qu’elles n’en dévoileraient pas les causes.

Mi-juillet, un gros incendie s’est déclenché sur un chantier naval du port de Bouchehr (sud-ouest). Une explosion a également eu lieu le 19 juillet dans une centrale électrique de la province d’Ispahan (centre).

Ces événements ont été présentés officiellement comme des accidents mais nombre d’Iraniens y voient plutôt le résultat d’actions clandestines israéliennes. Téhéran est l’ennemi juré d’Israël, qui accuse notamment la République islamique de chercher à se doter de la bombe atomique, ce que l’Iran nie.

( AFP/NXP )