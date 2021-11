Sinistre dans un parking verniolan – Un incendie ravage une voiture au Lignon Des habitants ont tenté de maîtriser le feu en vain. Caroline Zumbach

L’incendie a détruit un véhicule et endommagé trois autres. SIS

Un nouvel incendie s’est produit cet après-midi dans le parking des tours du Lignon. Une voiture a été totalement détruite et trois autres sont endommagées.

Les pompiers ont été alertés à 14 h 40. Quinze autres appels signalant de gros dégagements sont ensuite parvenus à la centrale d’alerte. «Cinq véhicules dont une ambulance et quinze hommes de feu se sont rendus sur place», indique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours.

Malgré l’intervention de plusieurs habitants qui ont tenté d’éteindre le feu avec quatre extincteurs, l’incendie n’avait pas pu être éteint avant l’arrivée des pompiers. Ces derniers ont rapidement maîtrisé le sinistre et posé des ventilateurs afin de diluer la fumée présente dans ce parking semi-ouvert. L’opération était terminée à 15 h 55. Aucun blessé n’est à signaler.

Une enquête de police déterminera l’origine de l’incendie.

Caroline Zumbach a obtenu un Master en relations internationales. Elle travaille à la rubrique locale et est co-responsable de la couverture des Communes genevoises. Plus d'infos

