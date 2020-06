France – Un incendie dans un immeuble à Marseille fait deux morts Une enfant de onze ans et sa grand-mère sont décédées dans l’incendie d’un immeuble d’une cité populaire de Marseille dimanche en fin d’après-midi.

70 pompiers ont été mobilisés dimanche. (Image d’illustration) AFP

Un incendie qui a éclaté dans un immeuble d’une cité populaire de Marseille a fait deux morts, une enfant de onze ans et sa grand-mère, a-t-on appris dimanche soir auprès de la mairie. Une autre personne a été grièvement blessée.

Cet incendie, survenu dans la cité des Lauriers (13e arrondissement) peu après 18h00, dans un immeuble de 13 étages, a grièvement brûlé une femme d’une soixantaine d’années, a précisé la mairie de Marseille dans un communiqué, confirmant une information de «La Provence».

«Le feu a pris dans la cage d’escalier, des fumées ont détruit pas mal d’appartements et des canalisations ont fondu, entraînant des dégâts des eaux», ont décrit à l’AFP les marins-pompiers de Marseille, qui ont engagé 20 engins et 70 pompiers sur ce sinistre. À l’aide des pompiers, une cinquantaine de policiers présents ont évacué les habitants de l’immeuble, et commencé à procéder à des relogements. Selon la mairie, 26 familles ont été prises en charge immédiatement et relogées dès dimanche soir.

( ATS/NXP )