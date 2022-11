Est vaudois – Un important trafic de marijuana démantelé Plusieurs appartements de la Riviera accueillant des milliers de plants ont été perquisitionnés. Trois personnes ont été interpellées.

Des serres de culture indoor se trouvaient dans les locaux perquisitionnés par la police (photo d’illustration). KEYSTONE/AP Photo/Charlie Riedel

Dix kilos de marijuana prête à la vente et plusieurs plantations de chanvre d’intérieur ont été séquestrés par la police vaudoise dans la région de Chexbres et Vevey. Six appartements et un local ont été perquisitionnés ainsi que plusieurs milliers de plants et du matériel saisis dans cette opération antistupéfiant dans l’est du canton.

Dans le cadre de cette action menée lundi dernier par les gendarmes du poste de Vevey, un dispositif de surveillance a permis de démanteler un trafic de marijuana dans cette région, a indiqué ce vendredi la police cantonale dans un communiqué.

Trois suspects

Les enquêtes ont permis d’identifier trois personnes suspectées d’être impliquées dans la culture de cannabis et d’orienter les recherches vers six appartements et un local dans l’Est vaudois. Un des trois suspects, un Suisse de 28 ans habitant dans la région de Vevey, a reconnu s’adonner à du trafic de marijuana depuis 2021, poursuit le communiqué.

Les autres suspects, un Suisse et un Italien, âgés de 28 ans et habitant la région veveysanne, ont été interpellés. Ils nient tout trafic. Sur les trois individus, deux ont été placés en détention provisoire, précise encore la police.

L’enquête se poursuit

Plusieurs perquisitions sur mandat de la procureure ont été menées entre lundi et mercredi. La police a découvert, dans quatre des six appartements, plus de dix kilos de marijuana prête à la vente, des serres de culture indoor, du matériel pour le conditionnement et plus de 1500 plants de cannabis. La plantation, la drogue ainsi que tout le matériel nécessaire à la culture ont été saisis et détruits.

L’enquête se poursuit sous la responsabilité du Ministère public afin de déterminer l’activité délictueuse des suspects, souligne la police vaudoise. Cette intervention a nécessité l’engagement de plusieurs gendarmes du poste de Vevey et de Lausanne-Gare ainsi que l’appui d’agents de la Police Riviera (ASR).

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.