Allemagne – Un important incendie est en cours à Europa-Park Une épaisse fumée est visible depuis le grand parc européen basé à Rus en Allemagne.

Le plus grand parc d’attraction d’Europe est la proie des flammes. Un incendie est en cours à Europa-Park basé à Rust, dans l'ouest de l'Allemagne. Une épaisse fumée est visible depuis l’intérieur du parc.

L’incendie se serait déclaré vers peu avant 17heures. «Chers visiteurs et amis d'Europa-Park, un incident s'est produit à Europa-Park. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les services de secours. Une mise à jour suivra dès que nous disposerons de plus amples informations», a fait savoir le parc dans un tweet.

