Chantier au centre-ville – Un immeuble tout en bois est en passe de devenir le miracle de Sécheron Sur une parcelle minuscule, l’Armée du salut construit son Passage, un bâtiment de quatre étages qui offrira 90 places aux personnes sans domicile. Visite d’un chantier inédit. Thierry Mertenat

Les structures en bois arrivent finies sur le site de montage du futur bâtiment de l’Armée du salut à Sécheron. Ici, un élément de la façade orientée côté Lausanne. FRANK MENTHA

On avait découvert cette adresse improbable dans la chaleur d’une fin d’été, à l’occasion de la pose de la première pierre, moment symbolique marquant le début d’un chantier attendu, celui du Passage, le futur Accueil de nuit (ADN) de l’Armée du salut à Genève. On y retourne en hiver, la lumière est la même, crue, délavée, avec juste 30 degrés de moins. Et une grue de 100 tonnes en plus, plantée au beau milieu du site.

On la voit de loin, elle est à la manœuvre du matin au soir, la flèche positionnée au-dessus du transporteur, un camion surbaissé à la remorque impressionnante appelée «baignoire». Elle arrive chaque jour en convoi exceptionnel d’Yverdon avec sa charge qui fait son poids.