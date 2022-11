Union religieuse – Un imam a célébré des mariages forcés à Berne Lors d’une douzaines d’unions, l’imam n’aurait pas vérifié le consentement des épouses.

Des mariages forcés ont été célébrés dans la mosquée de la Maison des religions à Berne (photo d’illustration). KEYSTONE

Un imam a célébré des mariages forcés dans la mosquée de la Maison des religions à Berne. L’institution interreligieuse condamne fermement cette pratique, a-t-elle fait savoir ce mardi soir dans un communiqué.

Selon les premières constatations, l’imam n’a pas vérifié dans tous les cas si toutes les conditions étaient remplies pour un mariage religieux, indique la Maison des religions. Il aurait ainsi violé la primauté du mariage civil. L’institution condamne cette pratique illégale. Elle n’a toutefois pas connaissance de cas de contrainte.

«La mosquée a été trompée»

L’affaire a été révélée ce mardi soir dans l’émission «Echo der Zeit» de la SRF. Selon ses recherches, il y aurait une douzaine de cas. Le responsable de l’association musulmane de Berne, Mustafa Memeti, s’est dit stupéfait. La mosquée a été trompée, a-t-il déclaré.

Ce cas permet de conclure que l’association musulmane de la Maison des religions n’est pas suffisamment au courant des bases légales, écrit la Maison des religions. Celle-ci se distancie de toute forme de mariage forcé.

Des mesures nécessaires

«Un mariage forcé est basé sur des positions patriarcales dépassées qui sont en contradiction avec nos principes directeurs au sein de la Maison des religions», indique le communiqué. Le sujet sera discuté en détail dans le cadre de la direction. Il s’agira de clarifier quelles mesures sont nécessaires «pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus».

Une telle affaire montre que l’association musulmane de la Maison des religions n’est pas suffisamment au courant des bases légales, poursuit le communiqué. Selon ses propres indications, l’association de la maison interreligieuse loue ses locaux à cinq communautés religieuses, qui sont des associations indépendantes et paient un loyer en conséquence. Les communautés religieuses exploitent donc leurs locaux sous leur propre responsabilité et à leurs frais. Selon l’association responsable, le financement de la Maison des religions est assuré par des fonds publics et privés.

ATS

