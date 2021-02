Les images d’une vie – Un œil s’affiche à la lettre Le graphiste veveysan Pierre Neumann publie un livre où il fait le point sur son passé, sur son présent et sur son avenir. Boris Senff

Le graphiste veveysan a réuni dans son livre la somme de ses intérêts visuels dans un souci de transmission également. © Sony RX100 VI

Difficile d’échapper à l’art de Pierre Neumann puisqu’il a beaucoup essaimé dans l’espace public. Il le démontre encore quand, pour signaler sa demeure au visiteur, il colle sur les murs de sa maison de grandes feuilles blanches où il a inscrit un message de bienvenue au feutre noir! Mais tout le monde a déjà vu l’une de ses affiches, même sans savoir qu’il en était l’auteur. Pour le vérifier, il faut plonger dans la monographie qu’il vient de publier, «Déjà-vu / Still Life», où l’on redécouvre nombre de ses productions qui, depuis plus de trente ans, aimantaient insensiblement l’œil du flâneur urbain, le plus souvent pour attirer l’attention sur une manifestation culturelle. «C’est la noblesse du métier et, de toute manière, je n’aurais pas pu travailler dans la publicité – cela ne m’intéressait pas!»

Exploration des limites

Ce penchant, il le tient de son aîné de 7 ans, Werner Jeker, qui fut son prof aux Beaux-Arts et pour lequel il travailla brièvement au sortir des études avant de prendre son indépendance. «Mais mon nom sera toujours associé au sien», confesse-t-il avec douceur et lucidité. Pas vraiment de regret dans sa voix mais plutôt cette intranquillité constante qui caractérise son travail, toujours en proie aux interrogations et à la recherche des limites. Car s’il fallait comparer les deux collègues – mais il ne faut pas forcément… –, Pierre Neumann prendrait probablement l’avantage dans ses qualités exploratoires, expérimentales, là où Werner Jeker afficherait un tranchant plus constant.

S’échapper de soi

La versatilité inquiète du Veveysan rayonne dans ses travaux qui cultivent les métamorphoses, glissant du noir et blanc charbonneux aux couleurs irradiantes, du minimalisme éclairé à l’éclatement des formes, de la photographie traitée avec respect aux jeux ludiques et incessants avec la typographie. «Quand quelqu’un me dit: «C’est toi qui as fait ça? Ça ne te ressemble pas!» Je le prends pour un compliment.»

Que cela soit pour un concert de jazz (à gauche), une exposition d’art (celle d’Ai Weiwei au MCBA, au milieu) ou de photographies (à droite), Pierre Neumann varie toujours les solutions visuelles et les plaisirs de l’œil. Affiches: Pierre Neumann / © Studio Ai Weiwei

Cette horreur de la routine le pousse à s’enfuir sur de nouveaux territoires, à «régénérer le désir en s’échappant du périmètre dans lequel on se sent inscrit», besoin compulsif de déplacement qui se manifeste aussi plus prosaïquement dans sa soif de voyages, sources d’inspiration et de photographies dont on trouve des traces dans son livre. «Mais parfois on croit avoir bougé et c’est un leurre», ajoute-t-il, enfonçant le clou de celui qui ne se croira jamais arrivé à destination.

Dans son ouvrage «Déjà-vu / Still Life», le graphiste a aussi inséré des travaux récents, exprimant son regard sur le monde, ses beautés et ses dérives. Pierre Neumann /AFP, Christophe Archambault

Mais les doutes de Pierre Neumann se sont parfois manifestés avec violence. «À un moment, je n’en pouvais plus. J’étais tenté de brûler toutes mes affiches, de me débarrasser du poids du passé définitivement.» Il ne l’a pas fait et il aurait eu bien de la peine puisque bon nombre d’entre elles sont précieusement conservées dans des musées du monde entier. Avec «Déjà-vu / Still Life», titre miroir à la polysémie infinie, le graphiste n’a pas tourné casaque pour chercher à bâtir un monument à sa gloire.

La couleur fait aussi partie du vocabulaire de Pierre Neumann, qui se déchaîne volontiers dans cette dimension. Un projet non réalisé de ligne graphique pour le Théâtre de Vidy (à gauche) et deux affiches d’expositions où la couleur joue tour à tour le calme et l’agitation. Pierre Neumann

Au contraire, l’ouvrage foisonne de tous ses intérêts et déploie aussi des projets non réalisés ou des travaux personnels récents, marqués par l’humanisme de celui qui espère encore pouvoir mettre ses compétences au service du monde. Ce fils d’un Polonais plongé dans la guerre cherche aussi par cette somme très libre et fourmillante à transmettre un message à ses petits-enfants et, à travers eux, à la jeune génération.

«Le graphisme n’a pas vocation au seul usage de l’image pour faire sens.

La typographie est aussi un monde en soi qui doit servir, avant son organisation esthétique, une parole, un propos. Et ainsi elle redevient image.» Pierre Neumann, graphiste

Homme de l’image assez sceptique sur la supposée toute-puissance visuelle, il a aussi émaillé son kaléidoscope très personnel de nombreux textes où l’on croise à l’improviste Mahmoud Darwich, Nick Cave, Frédéric Pajak. «Le graphisme n’a plus aujourd'hui vocation à privilégier l’image en majesté. La typographie est un monde en soi qui doit servir, avant son organisation esthétique, le sens des mots, un propos.. Le rapport texte-image est toujours un peu difficile. Mais, au final, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des artistes. Il y a une tromperie autour du graphisme, du design, et j’ai parfois ressenti un sentiment d’imposture lors d’expositions dans des galeries, des musées. Heureusement, l’une de mes filles ne manquait jamais de me rappeler: «Papa, ce n’est que de la com!»