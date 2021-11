Lettre du jour – Un humanisme à caractère social Opinion Courrier des lecteurs

ODILE MEYLAN

Genève, 19 novembre

Partout dans le monde, les partis politiques traditionnels battent de l’aile pour souvent laisser place aux avancées inquiétantes d’un populisme primaire.

Ni les premiers ni le second évidemment ne peuvent désormais satisfaire les citoyens raisonnables. Mais comment définir ces derniers?

Ce sont des gens sensés: ils se méfient d’un pouvoir qui trop souvent corrompt ceux qui le détiennent pour en abuser et ils redoutent également tout autant les réactions épidermiques de ceux qui se laissent berner par la démagogie réactionnaire et raciste du fascisme ordinaire.

Les nouveaux progressistes se rallient à la bannière d’un humanisme social qui regroupe des idées simples mais fondamentales basées sur le bon sens et la justice. Ils ne supportent plus l’indécence du fossé qui ne cesse de se creuser entre des riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres, non seulement entre le Nord et le Sud, mais au sein d’une même communauté.

Le fruit du travail doit impérativement bénéficier d’une répartition plus équitable.

Par ailleurs, les citoyens clairvoyants et inquiets n’acceptent plus l’hypocrisie des gouvernements qui promettent de sauver la planète tout en continuant à promouvoir une croissance néfaste basée sur l’exploitation maximale des énergies fossiles.

Patrons et décideurs politiques doivent anticiper et comprendre que bientôt une majorité de citoyens, de tout bord politique, refusera d’admettre d’une part que la précarité augmente en même temps que les milliards des grandes entreprises, et de l’autre que la planète poursuive son agonie exponentielle.

Au-delà des clivages, dans un élan commun, retrouvons la paix sociale, malmenée comme jamais, et assurons notre survie, actuellement terriblement aléatoire. Et cela pour nous tous, aujourd’hui déjà, mais surtout pour les adultes de demain.

Christian Lanza

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.