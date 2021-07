Nouveau concept à Genève – Un hôtel bon marché pour une nuit… ou plus si affinités L’offre du Meininger est originale et à bas prix, avec sa cuisine et ses chambres partagées, ainsi que son forfait long séjour à 1200 francs par mois. Un souffle d’air frais dans un secteur en difficulté. Sophie Simon

Une chambre pour quatre, décorée sur le thème du big bang, inspiré par le CERN, avec vue sur le Salève. DR

Malgré la crise, l’hôtellerie genevoise se renouvelle. Comme le montre l’ouverture du nouvel hôtel Meininger aux Charmilles, qui devrait ravir les familles et groupes à petit budget, dont les enfants occupent le lobby le jour de notre visite. La chaîne berlinoise s’est installée non loin du centre commercial du quartier, mi-juin, avec 104 chambres. C’est la deuxième implantation du groupe en Suisse, après Zurich. Cet établissement à bas prix, construit par HRS, est un modèle hybride entre l’auberge de jeunesse et l’hôtel trois-étoiles. Il propose un rapport qualité-prix extrêmement compétitif (de 60 à 90 francs la nuit en chambre double) avec des chambres pour deux, trois, quatre ou six personnes, entre 13 et 40 m2.