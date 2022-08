Polémique sur la langue – Un hôtel anglicisé provoque la colère du Jura L’«affaire» est croquignolesque. À Saint-Ursanne (JU), un établissement a été repris et rebaptisé avec des mots anglais. Un changement qui passe très mal. Sébastien Jubin

L’Hôtel du Bœuf de Saint-Ursanne (JU) a été rebaptisé Peanut Medieval Lodge, ce qui n’est pas du goût des Jurassiens attachés à la langue française. DEFINITELY DIFFERENT GROUP

«Cette histoire me rend fou, s’agace Hervé, un militant de la première heure pour la cause jurassienne. Nous nous sommes tellement battus pour ce canton et son identité francophone que les anciens combattants doivent se retourner dans leurs tombes. Sans la langue française, rappelle-t-il, il n’y aurait jamais eu de 23e canton.»