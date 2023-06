Australie – Un homme tué par balles dans le célèbre quartier de Bondi, à Sydney Un homme a été tué par balles mardi dans le célèbre quartier de Bondi, dans la banlieue de Sydney. Les médias évoquant un homicide commis par une bande organisée.

La police sur les lieux de la fusillade le 27 juin 2023. AFP

Un cordon de police a été déployé dans l’un des quartiers commerçants les plus animés de Sydney, situé non loin de la plage de Bondi, après que des coups de feu ont été tirés dans un parking. «Le conducteur est décédé sur place. Il n’a pas été formellement identifié mais on pense qu’il a une quarantaine d’années», a indiqué la police.

Olivia Scanlan, une actrice et danseuse de 27 ans, a expliqué à l’AFP avoir été «choquée» par cette fusillade qui s’est produite dans ce quartier généralement paisible, très prisé des surfeurs et des routards. «Des amis viennent me rendre visite et me disent: +L’Australie, c’est un rêve+. Ils pensent que c’est tellement sûr, que c’est tellement différent de chez eux», a-t-elle raconté. «On peut se promener la nuit et avoir l’impression que rien ne peut arriver».

L’Australie, qui ne compte que 26 millions d’habitants, est l’un des marchés les plus lucratifs au monde pour les drogues à usage récréatif. Les prix de vente dans la rue sont bien plus élevés que ceux pratiqués en Europe ou en Amérique du Nord.

En 2019-2020, dernière période pour laquelle des données ont été publiées, quelque 39 tonnes de drogues ont été saisies par la police qui a procédé à 166’321 arrestations. Les gangs de motards sont de plus en plus souvent en relation avec des cartels mexicains entre autres afin de faire entrer de la drogue dans le pays, selon les autorités.

AFP

