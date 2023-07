Nouvelle-Zélande – Un homme tue deux personnes dans une fusillade à Auckland Un homme a ouvert le feu mercredi à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Deux décès sont confirmés à ce stade, outre celui du tireur.

Les policiers ont répondu en nombre «important» à la fusillade et ont bouclé la zone, après avoir également déployé un hélicoptère. AFP

Une fusillade dans un bâtiment du centre d’Auckland, deuxième ville de Nouvelle-Zélande, a fait trois morts, dont le tireur présumé, jeudi, jour d’ouverture de la Coupe du monde de football féminin, qui aura lieu comme prévu, ont annoncé les autorités néo-zélandaises.

Le premier ministre de Nouvelle-Zélande Chris Hipkins a estimé qu’il n’y avait pas de menace pour la sécurité nationale et a déclaré que le Mondial, organisé conjointement par la Nouvelle-Zélande et l’Australie, débuterait jeudi comme prévu. L’équipe nationale américaine, qui séjourne actuellement à Auckland, a déclaré dans un communiqué que toutes ses joueuses et tout son personnel étaient sains et saufs.

Nombreux blessés

Lors de la fusillade, qui a fait également plusieurs blessés, «l’auteur s’est déplacé dans le bâtiment» en tirant «avec son arme à feu», a déclaré le commissaire de police par intérim Sunny Patel. «En atteignant les niveaux supérieurs du bâtiment, l’homme s’est enfermé dans la cage d’ascenseur et notre personnel a tenté d’engager le dialogue avec lui», a-t-il ajouté. «D’autres coups de feu ont été tirés par l’homme et il a été retrouvé décédé peu de temps après», a-t-il ajouté.

La police a déclaré que deux décès avaient été confirmés à ce stade, outre celui de l’agresseur. Elle a également fait état de nombreux blessés. Les policiers ont répondu en nombre «important» à la fusillade et ont bouclé la zone, a ajouté la police, qui a également déployé un hélicoptère.

«Ce qui s’est passé est évidemment alarmant et nous rassurons le public du fait que la situation a été maîtrisée et il s’agit d’un incident isolé», a déclaré l’officier. Il a estimé qu’il n’y avait «pas de risque pour la sécurité nationale». La police a demandé à la population de rester à l’écart pendant les investigations.

AFP

