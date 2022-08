Drame à Chavornay – Un homme tire sur son voisin et le blesse grièvement La police a été avisée mardi soir que des coups de feu avaient retenti à Chavornay. La victime, un homme de 44 ans, est en danger de mort.

La victime des coups de feu a été grièvement blessée au niveau du haut du corps, a indiqué mercredi la police vaudoise. (Photo d’illustration) KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Un homme a tiré plusieurs coups de feu mardi soir depuis son appartement à Chavornay. Il a fait feu sur son voisin de l’immeuble en face. La victime, un homme de 44 ans, a été acheminée au CHUV. Ses jours sont en danger. L’auteur s’est annoncé lui-même à la police et a été interpellé.

La centrale d’alarme a été avisée vers 19h30 que des coups de feu avaient retenti dans le village. Alors que des patrouilles se rendaient sur place, l’auteur a appelé la police pour dire qu’il venait de tirer à plusieurs reprises sur son voisin.

La victime a été grièvement blessée au niveau du haut du corps, a indiqué mercredi la police vaudoise. Elle a été prise en charge par les ambulanciers avant d’être hospitalisée au CHUV à Lausanne.

Interpellé devant son domicile

L’auteur des coups de feu, âgé de 63 ans, a été interpellé devant l’entrée de son domicile. Il n’a opposé aucune résistance. Il a été mis à la disposition de la brigade criminelle et du Ministère public.

Le procureur de service s’est rendu sur place et a ouvert une enquête. Les causes et le déroulé des faits ne sont pas encore précisément établis. «Pour l’instant, rien n’est clair. Les auditions commencent», a indiqué un porte-parole.

ATS

