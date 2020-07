Norvège – Un homme soupçonné d’avoir poignardé des femmes arrêté Un homme a été arrêté mardi soir au sud d’Oslo après avoir poignardé trois femmes. Les motifs de l’assaillant ne sont pas encore tirés au clair.

Les incidents ont eu lieu dans la ville de Sarpsborg, au sud d’Oslo. Google Maps

La police norvégienne a indiqué mercredi avoir arrêté une personne soupçonnée d’avoir poignardé trois femmes, dont une aurait, selon la presse, succombé à ses blessures. Les incidents ont eu lieu dans la ville de Sarpsborg, au sud d’Oslo.

La police a écrit sur Twitter avoir reçu des informations selon lesquelles «plusieurs personnes ont été poignardées à Sarpsborg». Ultérieurement, la police a précisé que trois femmes ont été poignardées, dont deux grièvement, et qu’une personne a été arrêtée. Plusieurs médias norvégiens ont fait état du décès d’une des victimes des suites de ses blessures.

Selon la chaîne NRK, une victime a reconnu l’assaillant qui a été arrêté dans le centre de Sarpsborg.

La raison de ces attaques n’a pas été précisée dans l’immédiat mais selon le journal «Sarpsborg Arbeiderblad», l’époux d’une des victimes a déclaré que l’assaillant était venu à leur domicile. «Nous étions en train de regarder la télé quand on a entendu frapper fort à la porte. Quand j’ai ouvert il a voulu me poignarder mais j’ai réussi à éviter» le coup, a déclaré le mari au journal. L’assaillant a pénétré ensuite dans leur domicile et blessé au couteau sa femme au bras.

( ATS/NXP )