Faits divers à Genève – Un homme monte au sommet d’une grue au Seujet L’individu qui hurlait et dansait, n’a accepté de redescendre qu’au bout de trois heures cette nuit, mobilisant plusieurs agents des forces de l’ordre. Sophie Simon

C’est en haut de cette grue située sur une passerelle en face du quai du Seujet qu’un individu est grimpé mercredi soir. LAURENT GUIRAUD

Il est environ 22 h 15 mercredi soir lorsque la police genevoise est avisée qu’un homme se tient en haut d’une grue d’une trentaine de mètres au niveau d’une passerelle face au quai du Seujet.

«Il hurlait et dansait, confirme le porte-parole de la police, Silvain Guillaume-Gentil. Plusieurs patrouilles ont été mobilisées, ainsi qu’une ambulance. Le groupe de négociation est intervenu pour faire entendre raison à ce monsieur qui en manquait.»

«Notre priorité était que ce monsieur ne commette pas d’acte irréparable.» Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise.

Le Service d’incendies et de secours (SIS) était également prêt à intervenir en cas de chute dans le Rhône «On a engagé des moyens adaptés à ce type d’intervention très délicate, c’est-à-dire un bateau positionné en aval du barrage, et personnel en tenue néoprène en amont», détaille le lieutenant-colonel Frédéric Jaques, du SIS.

L’individu, âgé de 46 ans, n’a accepté de redescendre de son perchoir au bout plus de trois heures, soit vers 1 h 30 jeudi matin, notamment grâce au travail des négociateurs.

Une écharpe en feu?

Un véhicule d’extinction était prêt à l’engagement car il y a eu un petit départ de feu. «En fin d’intervention, la personne était en train de descendre et elle a mis le feu à du tissu, sûrement une écharpe. On pense probablement plus pour se réchauffer qu’autre chose, poursuit le lieutenant-colonel Jaques. On a effectué un contrôle dans la grue à la suite de la maîtrise de l’individu.»

L’homme a été transporté aux HUG par ambulance. «Ce monsieur était passablement perturbé, son cas relève plus du médical que du pénal», reprend encore le porte-parole de la police, indiquant qu’il n’y a pas d’infraction. «Notre priorité était que ce monsieur ne commette pas d’acte irréparable, nous avons privilégié la patience et le dialogue.»

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne). Plus d'infos

