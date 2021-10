Fait divers – Un homme meurt dans les escaliers de Cornavin Un quadragénaire est décédé ce mercredi dans l’après-midi. Il a chuté dans les escalators menant à la galerie marchande située sous la gare. ARA

L'entrée du Métro Shopping situé sous la gare Cornavin depuis la rue du Mont-Blanc. Image d’illustration. TDG

Mercredi en milieu d’après-midi, un homme a fait une chute mortelle et accidentelle en descendant les escalators pour rejoindre Metro Shopping, rapporte «20 Minutes». Des passants lui ont porté secours et ont averti les forces de l’ordre, en vain. La police cantonale est intervenue et a limité l’accès à la galerie marchande le temps de l’intervention.

