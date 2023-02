Interpellation hors norme – Un homme en tenue de combat tente de rentrer dans le Palais fédéral Le quartier autour du Palais fédéral a été complètement bouclé, car un homme a essayé de pénétrer dans le bâtiment. Un pizzaiolo parle d’une alerte à la bombe. DÉVELOPPEMENT SUIT

Le quartier de Place fédéral à Berne a été bouclé ce mardi après-midi. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Les alentours du Parlement fédéral ont été bouclés mardi après-midi. Plusieurs véhicules de la police, un camion de pompiers et une ambulance ont été déployés, ont constaté des journalistes de Keystone-ATS. Et des bâtiments de l’administration ont été évacués.

«Nous sommes actuellement en intervention à Berne en raison du comportement dangereux d’un individu», a informé la police cantonale bernoise sur twitter. Et de préciser que l’homme a été stoppé.

En raison d’un véhicule sur la place Fédérale, la place et les rues alentour ont été fermées par sécurité, précise-t-elle. Les transports publics ne circulent pas non plus.

Le site d’information 20 Minuten, le propriétaire d’une pizzeria dans le quartier du Palais fédéral aurait reçu l’ordre de rester à l’intérieur à cause d’une alerte à la bombe. «Nous n’avons pas le droit de sortir du restaurant, nous n’avons pas le droit d’aller dans le jardin d’hiver ni de se tenir près des fenêtres. Les clients ont peur», a-t-il précisé.

Voiture suspecte

Sur Twitter, la police bernoise confirme que l’homme a été arrêté à cause d’un «comportement suspect». La présence d’une voiture a également intrigué les policiers, qui ont par mesure de prévention bouclé la place et les rues aux alentours.

Plusieurs bâtiments ont été évacués, dont le Parlement et les ailes est et ouest du Palais fédéral, a précisé une porte-parole de la police cantonale bernoise. Les correspondants parlementaires, travaillant dans le centre des médias, ont quant à eux été appelés à ne pas quitter les lieux.

Peu après 16h, l’intervention était toujours en cours.

