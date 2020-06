Canton de Vaud – Un homme de 25 ans perd la vie au volant Pour une raison indéterminée, un conducteur a dévié de la route sur la route de Montheron en direction de Froideville. Son corps a été retrouvé sans vie, dans son véhicule en contrebas de la chaussée. NXP

Photo d’illustration. (KEYSTONE/Martial Trezzini) KEYSTONE

Dans la nuit de vendredi à samedi, à 3 heures du matin, une femme qui était sans nouvelles de son compagnon censé être rentré plus tôt, a alerté les services de la police cantonale vaudoise qui est allée patrouiller sur le chemin présumé de la victime.

Une voiture immobilisée en contrebas de la chaussée, le long de la route de Montheron, avant l’embranchement du chemin du chalet-à-Marin en direction de Froideville, a été repérée. Il était trop tard pour sauver le conducteur, dont le corps a dû être désincarcéré.

L’homme de 25 ans est a priori le seul en cause. Il a dévié de sa trajectoire dans un virage et a quitté la chaussée. Son véhicule a dévalé la pente pour s’immobiliser quinze mètres plus bas.