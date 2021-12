Naturalisation helvétique – Un homme d’affaires russe pourra devenir suisse Rustam Aksenenko était soupçonné en 2003 d’avoir détourné des fonds au préjudice du Ministère des transports de la Fédération de Russie lorsque celui-ci était dirigé par son père.

L’homme vit à Genève depuis 1995. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

L’homme d’affaires russe Rustam Aksenenko, qui vit à Genève depuis 1995, pourra obtenir la nationalité suisse. Dans un arrêt du 17 décembre, le Tribunal administratif fédéral (TAF) estime que le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) doit donner son feu vert à sa naturalisation.

Les époux Aksenenko avaient déposé une demande de naturalisation ordinaire pour eux et leurs trois enfants en juin 2010. Le canton de Genève et la commune de Cologny s'y étaient déclarés favorables en 2012. Or le SEM avait informé la famille en mars 2017 qu'il ne pouvait pas délivrer une autorisation fédérale de naturalisation en raison de graves soupçons de blanchiment d'argent qui pesaient sur monsieur.

Une séparation des dossiers avait permis à l’épouse et aux trois enfants d’obtenir le feu vert fédéral en juillet 2017. De son côté, Rustam Aksenenko avait recouru auprès du TAF contre le refus du SEM, basé sur un rapport confidentiel de l’Office fédéral de la police (Fedpol) datant de novembre 2016.

Décision «infondée»

En décembre 2019, le TAF annulait la décision du SEM, l’enjoignant à consulter l’intégralité du dossier constitué par la police fédérale et de récolter les moyens de preuve mettant en évidence les indices concrets allégués. Malgré l’absence d’éléments nouveaux permettant d’actualiser le rapport de Fedpol, le SEM a une nouvelle fois refusé, en octobre 2020, d’octroyer à Rustam Aksenenko l’autorisation fédérale.

Statuant sur un second recours du Russe, le TAF considère, dans un arrêt du 17 décembre, que la nouvelle décision du SEM est «infondée». Selon lui, le SEM s’est basé «uniquement sur des pièces rassemblées par Fedpol et le Service d’analyse et de prévention avant les deux ordonnances de classement» du Ministère public de la Confédération en lien avec l’origine de ses revenus.

Suspicion de détournement de fonds

Une enquête de police judiciaire avait été ouverte en Suisse en 2003. Rustam Aksenenko était soupçonné d’avoir détourné des fonds au préjudice du Ministère des transports de la Fédération de Russie lorsque celui-ci était dirigé par son père. Le ministre, décédé en 2005, avait fait l’objet d’une procédure pénale en Russie.

Or le MPC était arrivé à la conclusion qu'il «n'existait pas de soupçons suffisamment concrets concernant le blanchiment d'argent et la participation à une organisation criminelle», rappelle le TAF. Et comme il n'était pas non plus possible d'établir l'existence d'actes de corruption, il n'y avait pas suffisamment d'éléments concrets pour la poursuite des enquêtes et l'inculpation de M. Aksenenko. Dès lors, le TAF estime, contrairement au SEM, que l'intéressé ne peut pas compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse par le biais d'activités en lien avec la criminalité organisée. Et de rappeler que «les autorités judiciaires russes n'ont ouvert aucune procédure» à son encontre (arrêt F-5963/2020 du 17 décembre 2021).

