Un homme armé d’un fusil et circulant à proximité d’une école a provoqué la panique jeudi à Toronto, deux jours après la tuerie perpétrée dans une école primaire du Texas aux États-Unis, qui a fait 21 victimes.

Alertées par des témoins, ayant aperçu un homme armé dans un quartier de l’est de la métropole canadienne, les autorités ont confiné les écoles alentours avant l’intervention de la police. «La police a été confrontée à cet individu», a déclaré James Ramer, le chef de police de la ville, lors d’une conférence de presse sans donner plus de détails, précisant toutefois que le suspect était «décédé».

Selon le compte Twitter de la police, le suspect, âgé d’environ 20 ans, portait une casquette blanche et un manteau long. «En raison de la proximité de l’école, je comprends à quel point cela a pu être traumatisant pour les élèves, les parents et le personnel étant donné ce qui s’est produit récemment aux États-Unis», a précisé James Ramer, ajoutant qu’il «n’y a plus de menace à la sécurité publique».

«Nous allons renforcer notre présence dans le secteur, à court terme», a affirmé le chef de police qui dit ignorer les intentions de cet homme. Mardi, une fusillade dans une école primaire à Uvalde, au Texas, a tué fait 21 morts, dont 19 enfants et deux enseignantes.

