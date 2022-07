Canton de Berne – Un homme a été tué par balles à Niederbipp Une personne est morte et une autre blessée dans la nuit de samedi à dimanche. Le tireur présumé a été placé en détention, a indiqué la police cantonale.

De nombreuses forces de police, y compris du canton de Soleure, se sont déplacées. (Photo d’illustration) KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Un homme est mort et un autre a été grièvement blessé à la suite de coups de feu dans la nuit de samedi à dimanche à Niederbipp (BE). Le tireur présumé a été arrêté et placé en détention.

Placé en détention

Alors que les policiers entamaient les premières mesures de vérification, un autre homme, blessé par balle à la jambe, leur a également demandé de l’aide. Il a été emmené à l’hôpital. L’auteur présumé, un Portugais de 48 ans, a pu être arrêté dans un immeuble. Il n’a opposé aucune mesure de résistance. Une arme à feu a été saisie sur lui. Il a été placé en détention.

Selon la police, le contexte de l’acte n’est pas encore clair. Selon les éléments actuels, le suspect a, pour des raisons encore inconnues, tiré plusieurs coups de feu. D’autres investigations sont en cours. Les autorités n’ont pas donné d’informations sur l’identité de la victime. Elles disposent certes d’indices, mais l’identification formelle n’a pas encore eu lieu.

ATS

