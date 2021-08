Drame en Thurgovie – Un homme a été retrouvé mort à Bischofszell Un corps a été retrouvé vendredi flottant dans la rivière Sitter. La police ne connaît ni l’identité de la victime ni les raisons de sa mort et recherche des témoins.

L’homme serait décédé entre le 3 et le 5 août. (Image d’illustration) Arno Balzarini/KEYSTONE

La police du lac thurgovienne a repêché jeudi un cadavre dans la rivière Sitter à Bischofszell (TG). Les causes de la mort et l’identité de l’homme n’ont pas encore été établies. La police recherche des témoins.

La police a été informée vendredi vers 12h45 qu’une personne inconsciente flottait à hauteur de l’usine hydraulique de Sittermühle. Les services de secours ont constaté que l’homme était mort.

Le corps a été transporté à l’Institut de médecine légale pour être identifié et déterminer les causes exactes du décès. La police suppose que l’homme est mort entre le 3 et le 5 août.

ATS

