Mes bons plans – Un hirsute du clavecin et d’autres figures à ne pas manquer La fin de la saison est marquée par Jean Rondeau, avec une pièce pilier du XXe siècle lyrique et par un hommage au centenaire Ligeti. Rocco Zacheo

Le claveciniste français Jean Rondeau, en concert à deux reprises pour la saison de la Cité Bleue. BAGHIR

C’est bientôt l’heure de dire au revoir aux scènes, de penser à la saison prochaine et aux riches promesses qu’elle laisse apercevoir. Les beaux jours arrivent et avec eux, les dernières propositions scéniques qu’on consommera sans modération aucune. Le mois à venir, comme tous ceux qui l’ont précédé, ouvre les portes à toute sorte de publics et de goûts musicaux. Aimez-vous le baroque? Un interprète majeur, le claveciniste Jean Rondeau est là pour assouvir votre envie, tout comme le festival Agapé, dont une partie essentielle de sa programmation campe dans le même territoire. Êtes-vous un habitué de l’art lyrique? Chostakovitch vous bouleversera avec une production très attendue. Enfin, les inconditionnels du répertoire contemporain trouveront des notes pour leurs oreilles, avec l’hommage rendu au grand György Ligeti.