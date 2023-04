Hockey sur glace – Un HC Bienne tiraillé entre ses peines et ses ambitions Le HC Bienne, où règne une ambiance familiale, est animé par une union sacrée autour de son entraîneur Antti Törmänen, lequel lutte de nouveau contre un cancer. Le Finlandais de 52 ans a dû faire l’impasse sur l’acte II, samedi à Zurich. Cyrill Pasche

Les fans seelandais ont apporté leur soutien à l’entraîneur finlandais. freshfocus/Urs Lindt

Il y a des instants suspendus dans le temps qui dépassent le cadre du sport, lorsque le jeu n’a plus grande importance. Comme jeudi, pendant l’acte I de la demi-finale entre Bienne et Zurich (1-0), lorsque tout un stade s’est levé pour Antti Törmänen. L’entraîneur du HC Bienne avait déjà dû faire l’impasse sur la saison 2020-2021 pour soigner un cancer, dont on le pensait définitivement délivré et guéri. L’annonce tombée mardi en soirée, et faisant état d’une nouvelle tumeur détectée chez le Finlandais de 52 ans, a bouleversé le monde du hockey suisse.