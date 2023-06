Décrochage scolaire à Genève – Un havre discret mais efficace pour les élèves en difficulté Le cycle d’orientation l’Acore, à Thônex, fêtait ses 10 ans d’existence samedi. Une journée portes ouvertes a permis de visiter cette école pas comme les autres. Antoine Grosjean

Dana Husmann (à gauche), ancienne élève de l’Acore, remet des bouquets confectionnés par elle dans sa propre boutique de fleuriste à Anne Hiltpold, Céline Zuber-Roy et Pascale Uehlinger, sous les yeux de Robert Hensler et de Christophe Chanson. IRINA POPA

C’est un cycle d’orientation pas comme les autres. Un établissement peu connu mais qui mérite de l’être. À l’Acore, à Thônex, on fait des miracles pour aider des jeunes en difficulté scolaire à reprendre pied. Des élèves auxquels le système d’enseignement traditionnel n’est pas adapté, qu’ils soient dyslexiques, dysgraphiques, dyscalculiques – et autres «dys» – ou qu’ils souffrent de troubles de l’attention.

Cette école, qui s’est fixé pour mission de ne laisser personne sur le bord du chemin, fêtait ses 10 ans ce week-end. Pour l’occasion, une journée portes ouvertes était organisée samedi, en présence de la nouvelle conseillère d’État chargée du Département de l’instruction publique (DIP), Anne Hiltpold, ainsi que de la présidente du Grand Conseil, Céline Zuber-Roy.

Large palette de troubles

Les classes de l’Acore s’étaient transformées en salles d’exposition. On a pu y suivre le parcours des élèves et voir les prouesses pédagogiques accomplies ici pour faire face à la large palette de troubles auxquels les enseignants sont confrontés. Une tâche qui exige de diversifier les outils et les méthodes pour répondre aux besoins spécifiques de chacun.

«Chaque élève est différent et nous devons donner les mêmes chances à tout le monde.» Anne Hiltpold, conseillère d’Etat

«Il faut savoir faire preuve de flexibilité, confirme Sébastien Karmann, enseignant en géographie. Mais c’est gratifiant de voir les élèves évoluer.» Lui était là dès le début du projet. L’Acore a commencé avec une classe à Villereuse, avant de s’installer à Thônex, où elle compte aujourd’hui dix classes de chacune douze élèves au maximum. Le taux d’encadrement important – l’école compte plus de trente collaborateurs – permet de s’adapter aux différents rythmes d’apprentissage des enfants et de mettre l’accent sur leurs forces plutôt que sur leurs faiblesses.

Les visiteurs étaient en bonne partie des familles d’élèves, ces derniers pas forcément ravis de se retrouver à l’école un samedi… «On peut enfin voir le travail que font nos fils, qui ne nous en parlent pas tellement au quotidien, confie un couple dont les deux enfants fréquentent l’Acore. En tout cas, ça les aide énormément d’être ici. Ils sont plus épanouis et ont davantage confiance en eux.»

Egalité des chances

Président du conseil de fondation de l’Acore, l’ancien chancelier d’État Robert Hensler salue le travail de l’équipe de pionniers qui a créé cette «magnifique école»: «Nous n’avons pas tous les mêmes facilités, les mêmes rythmes d’apprentissage, mais nous avons tous droit à l’éducation. Plus de 70% des jeunes qui ont fréquenté cet établissement ont soit entrepris par la suite une formation professionnelle, soit poursuivi leur scolarité à l’École de culture générale ou à l’École de commerce.»

Anne Hiltpold abonde: «Chaque élève est différent et nous devons donner les mêmes chances à tout le monde. Le décrochage scolaire est une problématique multiforme qui préoccupe au plus haut point le DIP. Redonner de la confiance à ces enfants pour leur permettre de suivre une formation certifiante, c’est une belle mission.»

Le maire de Thônex, Pascal Uehlinger, souligne lui aussi l’importance du travail qui est réalisé à l’Acore: «Le genre d’événement tragique que nous avons connu récemment pourrait peut-être être évité si on arrive à soutenir les jeunes en fracture scolaire», déclare-t-il, en référence à la mort d’un jeune homme de 18 ans à Thônex, poignardé lors d’une altercation avec des mineurs.

Les salles de classe se sont transformées en salle d’exposition où on pouvait suivre le parcours des élèves et voir les outils et méthodes pédagogiques utilisés. IRINA POPA

Les larmes d’une mère

Mais rien ne dit mieux le chemin parcouru par les élèves de ce cycle d’orientation que les larmes d’une mère. Celles de Dana Husmann, qui n’a pu contenir son émotion en voyant sa fille remettre aux élus présents des arrangements floraux confectionnés par ses soins.

Cette jeune femme rayonnante de 23 ans est une ancienne élève de l’école, l’une des toutes premières. Dyslexique, parmi d’autres troubles, elle était à la peine dans le système scolaire traditionnel, où on ne l’imaginait pas capable d’obtenir un CFC. Mais elle s’est battue, a même gagné des concours d’apprentis et, depuis un an, elle gère sa propre boutique de fleuriste. «Grâce à l’Acore, j’ai pu réaliser mon rêve d’enfant!» se félicite-t-elle.

«La remise de ces bouquets est un moment symboliquement fort pour moi», avoue le directeur de l’Acore, Christophe Chanson. Quoi de mieux en effet pour célébrer les 10 ans de l’école et clore une année scolaire placée sous le signe du dépassement de soi?

