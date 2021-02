La procédure étant prescrite – Un haut gradé de la police échappe à une sanction disciplinaire L’homme avait été condamné au pénal pour avoir renseigné un ami. L’État, qui a tardé à ouvrir une enquête administrative, est prié de lui verser 1000 francs d’indemnité. Fedele Mendicino

Le haut gradé a été condamné pénalement pour avoir donné des informations confidentielles à un ami. Sur le plan administratif, en revanche, les faits sont prescrits (photo d’illustration). Magali Girardin

Un policier genevois, qui était sous le coup d’une procédure disciplinaire, ne sera pas dégradé et ne subira pas de baisse de salaire. Selon nos informations, la Chambre administrative a estimé cet hiver que les faits reprochés à B. étaient désormais prescrits et que l’agent avait droit à 1000 francs d’indemnité pour avoir obtenu gain de cause.

En 2018, le fonctionnaire avait été condamné au pénal pour violation du secret de fonction. Il avait écopé d’une peine pécuniaire avec sursis, avant de se retrouver en 2019 sous le coup d’une procédure disciplinaire.