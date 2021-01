Conflit au travail – Un haut cadre déplacé après une crise interne chez Apothéloz Une quinzaine de personnes ont dénoncé un climat de travail compliqué au sein de l’Office de la culture et du sport. Son directeur ne reviendra pas. Chloé Dethurens

Selon nos informations, l’entente entre l’équipe actuelle, basée à Conches, et le directeur Thierry Apothéloz était pour le moins compliquée. LAURENT GUIRAUD

L’Office de la culture et du sport (OCCS) perd son directeur moins d’un an après sa nomination. En cause, un climat de travail dégradé, qui a mené une quinzaine de personnes à solliciter le Groupe de confiance de l’État. Le département de Thierry Apothéloz, qui chapeaute ce service très exposé, a décidé de le déplacer.

Celui-ci n’en dira pas plus sur les raisons qui l’ont mené à prendre des mesures. Mais selon nos informations, l’entente entre l’équipe actuelle, basée à Conches, et le directeur était pour le moins compliquée. Le style de management du haut fonctionnaire est décrit comme «très autoritaire» par plusieurs interlocuteurs, la pression ressentie par les employés «très forte». On nous parle d’équipes profondément «touchées», et véritablement «soulagées» de la décision prise par le département.